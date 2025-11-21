Duo Mares Son cubano & boleros Marseille 2e Arrondissement

Duo Mares Son cubano & boleros

Le duo reprend, avec beaucoup de sensibilité, des grands classiques de la musique sud-Américaine.

Ils vous proposent une balade musicale… Vous serez emportés par deux voix d’exception dans un décor exceptionnel, une jolie cave voûtée du 12è siècle.



À la rencontre de deux mers, les eaux se mélangent pour nourrir les âmes ; les Caraïbes, doux et chauds arrivent a la rencontre d’une mer agitée par les courants du Detroit de Gibraltar. À l’embouchure et après les turbulences la mer s’apaise pour nous transporter, entre les ondes du son cubano jusqu’aux plages des boleros espagnols.



Plus d'infos sur l'événement fb https://www.facebook.com/events/2014039712662281







PAF: 8€ (placement libre, sans réservation)



Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !



Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée





Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème



Parking Mairie Joliette .

16 Rue De L’evêché Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 82 33 19 20 latteclubevent@gmail.com

English :

With great sensitivity, the duo covers the great classics of South American music.

German :

Das Duo greift auf einfühlsame Weise Klassiker der südamerikanischen Musik auf.

Italiano :

Il duo esegue cover sensibili di classici sudamericani.

Espanol :

El dúo interpreta sensibles versiones de clásicos sudamericanos.

