Duo Margarita dîner concert – Andlau, 6 juin 2025 19:30, Andlau.

Bas-Rhin

Duo Margarita dîner concert 6 Route du Hohwald Andlau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-06 19:30:00

fin : 2025-06-06 21:30:00

Date(s) :

2025-06-06

Margarita, un duo solaire aux accents bossa, soul et jazz, vous embarque pour un moment chill et groovy. Voix, ukulélé et guitare pour une parenthèse musicale pleine de bonne humeur estivale.

Un zeste de bossa nova pour se détendre au soleil, une pincée de soul et quelques grains de jazz pour épicer le cocktail c’est la recette que propose Margarita, duo dynamique aux parfums d’une journée d’été pleine de bonne humeur.

De leurs deux voix accompagnées d’un ukulélé et d’une guitare, les chanteuses de Margarita vous embarquent pour un instant chill & voyage « Mas que nada », « Something Stupid », en passant par « Fever », ça groove à petit feu de l’intérieur…

Céline Péran voix/ukulélé

Marie Ruby voix/guitare 0 .

6 Route du Hohwald

Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 41 61 63 saisonmusicalespes@gmail.com

English :

Margarita, a sunny duo with bossa, soul and jazz accents, will take you on a chill and groovy journey. Vocals, ukulele and guitar for a musical interlude full of summer cheer.

German :

Margarita, ein sonniges Duo mit Bossa-, Soul- und Jazz-Akzenten, nimmt Sie mit auf eine chillige und groovige Reise. Stimme, Ukulele und Gitarre sorgen für eine musikalische Auszeit voller guter Sommerlaune.

Italiano :

Margarita, un duo solare con accenti bossa, soul e jazz, vi accompagnerà in un viaggio rilassante e groovy. Voce, ukulele e chitarra per un intermezzo musicale pieno di buonumore estivo.

Espanol :

Margarita, un dúo soleado con acentos de bossa, soul y jazz, le llevará en un viaje chill y groovy. Voz, ukelele y guitarra para un interludio musical lleno de buen humor veraniego.

L’événement Duo Margarita dîner concert Andlau a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de tourisme du pays de Barr