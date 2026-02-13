Duo Masson-Vallon – jazz ECM, Villa Dutoit, Genève

Duo Masson-Vallon – jazz ECM Dimanche 15 février, 17h00 Villa Dutoit

Gratuit

Début : 2026-02-15T17:00:00+01:00 – 2026-02-15T19:00:00+01:00

Nicolas Masson, saxophone

Colin Vallon, piano

Le saxophoniste Nicolas Masson et le pianiste Colin Vallon partagent une complicité musicale rare, fruit de plus de vingt ans de collaboration. Depuis leurs premières collaborations jusqu’aux enregistrements parus sur le prestigieux label ECM Records, leur dialogue n’a cessé de s’affiner, révélant une forme de communication presque télépathique régulièrement saluée par la critique internationale.

Leur musique, à la fois lyrique et introspective, évolue dans un espace où chaque son respire et où les frontières entre composition et improvisation s’effacent naturellement. Sur les albums Travelers (2018, ECM) et Renaissance (2025, ECM) au sein du quartet de Nicolas Masson, cette symbiose expressive s’impose comme le cœur de leur langage : un échange d’une sensibilité extrême, empreint de confiance, d’écoute et d’une profonde connaissance mutuelle.

En duo, Nicolas Masson et Colin Vallon nous invitent dans cette aventure musicale à son expression la plus épurée. Leur musique devient une conversation ouverte, un territoire de nuances subtiles où la mélodie se tisse dans le souffle du saxophone, la résonance du piano et l’intensité de l’instant partagé

Villa Dutoit Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 Genève Genève 1209 +41 22 733 05 75 http://www.villadutoit.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/villa-dutoit/

Evènement proposé par la Villa Dutoit (5, ch. Gilbert-Trolliet / 1209 Genève) le dimanche 15 février 2026 à 17h. Entrée libre, chapeau à la sortie

