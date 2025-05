Duo mât chinois – Parc Paul-Baudecroux Cusset, 25 mai 2025 12:15, Cusset.

Allier

Duo mât chinois Parc Paul-Baudecroux 9 rue Andreau Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-25 12:15:00

fin : 2025-05-25 12:45:00

Date(s) :

2025-05-25

Deux artistes du collectif TBTF proposeront au coeur du Parc Paul-Baudecroux de Cusset (03) une petite forme de mât chinois.

.

Parc Paul-Baudecroux 9 rue Andreau

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

English :

In the heart of the Parc Paul-Baudecroux in Cusset (03), two artists from the TBTF collective will present a small Chinese mast form.

German :

Zwei Künstler des Kollektivs TBTF werden im Herzen des Parc Paul-Baudecroux in Cusset (03) eine kleine Form des chinesischen Masts anbieten.

Italiano :

Due artisti del collettivo TBTF esporranno una piccola forma di albero cinese nel cuore del Parc Paul-Baudecroux di Cusset (03).

Espanol :

Dos artistas del colectivo TBTF expondrán una pequeña forma de mástil chino en el corazón del Parque Paul-Baudecroux de Cusset (03).

L’événement Duo mât chinois Cusset a été mis à jour le 2025-05-05 par Vichy Destinations