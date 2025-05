Duo Meyb Concert privé Mamiso et les Yeux Bleus chez Evelyne et Julien – Vitré, 23 mai 2025 20:30, Vitré.

Ille-et-Vilaine

Duo Meyb Concert privé Mamiso et les Yeux Bleus chez Evelyne et Julien 5 Allée de la Lorraine Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-05-23 20:30:00

fin : 2025-05-23

2025-05-23

Evelyne et Julien vous proposent un concert privé du Duo Meyb

Une soirée intime, un moment de partage unique…

Deux artistes complices vous invitent à un voyage musical vibrant, au cœur des rythmes envoûtants de Madagascar.

La guitare devient percussion, l’accordéon s’élève, les voix racontent, touchent, éveillent.

Un concert pas comme les autres chaleur, proximité, émotion… un souffle venu d’ailleurs à vivre chez l’habitant, chez Evelyne et Julien.

Le vendredi 23 mai 2025 à 20h30

La capacité d’accueil étant limitée, merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail ou par téléphone, en précisant le nombre de personnes 02 99 74 55 13 ou 06 30 45 84 04 ou evelyne.julienallain@sfr.fr

Pour que la soirée soit plus conviviale, Evelyne et Julien vous proposent, si vous le voulez bien, et si vous pouvez (mais sans obligation) d’apporter petits gâteaux salés, sucrés fait maison ou autres, boisson, ou toute autre chose… (selon votre convenance ou vos envies), qu’ils mettront en commun afin de partager et d’échanger à la fin du spectacle…

C’est complètement bénévole de leur part. Cependant, à la fin du spectacle, ils feront une quête au chapeau (conseillé 10 €) qui sera entièrement dédiée à Sophie et Mamiso…

Pour ceux qui viendront en voiture, et aussi pour plus de sécurité, Evelyne et Julien ont l’accord de la société BESNIER , pour utiliser leur parking. (c’est en face de chez eux, entre Kiloutou et l’entreprise de peinture AUPIED ) .

5 Allée de la Lorraine

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 74 55 13

