Duo Mihisa Concert de Tsapiki Malgache Châteauneuf vendredi 19 septembre 2025.

Café Associatif La Marmite Châteauneuf Saône-et-Loire

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

On vous invite à un voyage musical en terres malgaches avec Mihisa, un duo qui mêle les rythmes endiablés du tsapiky à des sonorités modernes et improvisées !

Sur scène

Deux musiciens complices, entre basse acoustique, basse électrique et saxophone, pour une fusion vibrante et envoûtante.

Ouverture des portes 19h00

Début du concert 20h30

Tarif au chapeau chacun donne ce qu’il veut/peut !

Venez nombreux pour partager ce moment chaleureux .

Café Associatif La Marmite Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

