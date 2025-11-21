Duo Minstrels Yutz

Duo Minstrels

2 Rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le Duo Minstrels est formé par un saxophoniste et une pianiste. De leur amitié musicale et curieux de tous les styles de musique classique, jazz et musiques du monde, le Duo Minstrels propose un moment musical chaleureux à partager avec le public autour de répertoires variés.

Dans ce programme, la musique classique de Claude Debussy et Gabriel Fauré rencontre les airs d’opéra de Léonard Bernstein en explorant l’univers jazzy des tangos d’Astor Piazzola, Richard Galliano et Gorka Hermosa.Tout public

11 .

2 Rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 49 67 culture@marie-yutz.fr

English :

Duo Minstrels consists of a saxophonist and a pianist. Their musical friendship and their curiosity for all styles of music classical, jazz and world music enable the Duo Minstrels to share a warm musical moment with the public, based on a variety of repertoires.

In this program, the classical music of Claude Debussy and Gabriel Fauré meets the operatic arias of Leonard Bernstein, while exploring the jazzy world of tangos by Astor Piazzola, Richard Galliano and Gorka Hermosa.

German :

Das Duo Minstrels besteht aus einem Saxophonisten und einer Pianistin. Aufgrund ihrer musikalischen Freundschaft und ihrer Neugier auf alle Musikstile Klassik, Jazz und Weltmusik bietet das Duo Minstrels einen herzlichen musikalischen Moment, den sie mit dem Publikum rund um verschiedene Repertoires teilen.

In diesem Programm trifft die klassische Musik von Claude Debussy und Gabriel Fauré auf die Opernmelodien von Leonard Bernstein und erkundet die jazzige Welt der Tangos von Astor Piazzola, Richard Galliano und Gorka Hermosa.

Italiano :

Il Minstrels Duo è composto da un sassofonista e da un pianista. La loro amicizia musicale e la loro curiosità per tutti gli stili di musica classica, jazz e world music fanno sì che il Minstrels Duo offra un caldo momento musicale da condividere con il pubblico, basato su una varietà di repertori.

In questo programma, la musica classica di Claude Debussy e Gabriel Fauré incontra le arie d’opera di Leonard Bernstein, mentre si esplora il mondo jazzistico dei tanghi di Astor Piazzola, Richard Galliano e Gorka Hermosa.

Espanol :

El Dúo Minstrels está formado por un saxofonista y un pianista. Su amistad musical y su curiosidad por todos los estilos musicales -clásica, jazz y músicas del mundo- hacen que el Dúo Minstrels ofrezca un cálido momento musical para compartir con el público, basado en repertorios variados.

En este programa, la música clásica de Claude Debussy y Gabriel Fauré se encuentra con las arias de ópera de Leonard Bernstein, mientras exploran el mundo jazzístico de los tangos de Astor Piazzola, Richard Galliano y Gorka Hermosa.

