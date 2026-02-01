Duo multi instrumentistes Emilien Buffa & Vince Terranova Saint-Sorlin-en-Valloire
Duo multi instrumentistes Emilien Buffa & Vince Terranova Saint-Sorlin-en-Valloire samedi 21 février 2026.
Duo multi instrumentistes Emilien Buffa & Vince Terranova
Foyer municipal Saint-Sorlin-en-Valloire Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-21 15:00:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Après-midi récréative organisée par le Patrimoine Saint Sorlinois. Reprises de chansons françaises en invitant le public à participer. En famille, entre amis, venez partager ce moment musical convivial et chaleureux.
Foyer municipal Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 10 72 80
English :
Recreational afternoon organized by Patrimoine Saint Sorlinois. Cover versions of French songs, inviting the audience to join in. With family or friends, come and share this warm and friendly musical moment.
