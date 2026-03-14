DUO N. MOROZOVA E. PARK LES MUSICALES D'ÉTÉ Saint-Chinian dimanche 30 août 2026.
Saint-Chinian Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Un Duo Enchanteur !
2 artistes d’exception réunies pour un concert exceptionnel. Eunsley Park et Natalia Morozova unissent leur talent pour un concert d’une grande finesse. Le violon et le piano s’y répondent avec élégance. Un moment rare où grâce et virtuosité se rencontrent.
Au programme sonate n°1 (Brahms) rondo (Schubert) la suite italienne (Stravinski).
Eunsley Park violon
Natalia Morozova piano
Soirée en partenariat avec le festival de Bardou
Verre de l’amitié offert par Domaine Rimbert
https://www.youtube.com/watch?v=r6nx4VC19Rc .
Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29
English :
An Enchanting Duo!
2 exceptional artists come together for an exceptional concert. Unsley Park and Natalia Morozova combine their talents for a concert of great finesse. Violin and piano respond with elegance. A rare moment when grace and virtuosity meet.
Program: Sonata No.1 (Brahms) ? rondo (Schubert) ? Italian Suite (Stravinsky).
L’événement DUO N. MOROZOVA E. PARK LES MUSICALES D’ÉTÉ Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN