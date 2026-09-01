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AGENDA · La Gacilly

Duo Nano : accordéon & saxo rue du marais La Gacilly

samedi 19 septembre 2026 · rue du marais · La Gacilly

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
rue du marais
Adresse
La Guinguette du Port de Glénac
Ville
56200 La Gacilly
Département
Morbihan
Tarif

La Gacilly

Duo Nano : accordéon & saxo

rue du marais La Guinguette du Port de Glénac La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Des compositions de musiques à danser inspirées du répertoire des bals folks.
Un dialogue tout en douceur entre l’accordéon diatonique d’Anna et le saxophone soprano de Jean-No !   .

rue du marais La Guinguette du Port de Glénac La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 7 66 94 64 10 

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English :

L’événement Duo Nano : accordéon & saxo La Gacilly a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande

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