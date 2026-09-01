Duo Nano : accordéon & saxo rue du marais La Gacilly
samedi 19 septembre 2026 · rue du marais · La Gacilly
Informations pratiques
La Gacilly
Duo Nano : accordéon & saxo
rue du marais La Guinguette du Port de Glénac La Gacilly Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Des compositions de musiques à danser inspirées du répertoire des bals folks.
Un dialogue tout en douceur entre l’accordéon diatonique d’Anna et le saxophone soprano de Jean-No ! .
rue du marais La Guinguette du Port de Glénac La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 7 66 94 64 10
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English :
L’événement Duo Nano : accordéon & saxo La Gacilly a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande
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