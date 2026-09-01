Duo Nano : accordéon & saxo rue du marais La Gacilly

Informations pratiques

La Gacilly

Duo Nano : accordéon & saxo

rue du marais La Guinguette du Port de Glénac La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Des compositions de musiques à danser inspirées du répertoire des bals folks.

Un dialogue tout en douceur entre l’accordéon diatonique d’Anna et le saxophone soprano de Jean-No ! .

rue du marais La Guinguette du Port de Glénac La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 7 66 94 64 10

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English :

L’événement Duo Nano : accordéon & saxo La Gacilly a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande