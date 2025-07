DUO NISEÏS Cans et Cévennes

DUO NISEÏS Cans et Cévennes jeudi 24 juillet 2025.

DUO NISEÏS

La Ronceraie Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Participation libre

Début : 2025-07-24 20:30:00

fin : 2025-07-24

2025-07-24

Concert Niseïs Musiques à cordes sensibles avec Elodie Poirier nyckelharpa et violoncelle et Anthony Castin harpe et traverso.

Hymnes anciens et traditionnels, Niseïs invite à la poésie et au raffinement.

Sur les monts du Velay, Elodie et Anthony ont croisé leurs cordes de harpe et de nyckelharpa pour une musique sensible empreinte de liberté.

Des musiques anciennes aux musiques traditionnelles façonnées à travers un prisme plus moderne et original, quelques compositions s’invitent également.

Niseïs s’est produit notamment au festival international de harpe celtique de Dinan (2023), aux Allées Chantent en Isère (2024)…

Tout public. Durée 1h15 Participation libre et consciente minimale à partir de 10 € par personne (15 € par personne, c’est encore mieux pour les artistes !) .

La Ronceraie Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79 nausicaa.bouthreuil@gmail.com

English :

Niseïs » concert: sensitive string music with Elodie Poirier: nyckelharpa and cello and Anthony Castin: harp and traverso.

Ancient and traditional hymns, Niseïs is an invitation to poetry and refinement.

German :

Konzert « Niseïs »: Sensible Saitenmusik mit Elodie Poirier: Nyckelharpa und Violoncello und Anthony Castin: Harfe und Traverso.

Alte und traditionelle Hymnen, Niseïs lädt zu Poesie und Raffinesse ein.

Italiano :

Concerto « Niseïs »: musica sensibile per archi con Elodie Poirier alla nyckelharpa e al violoncello e Anthony Castin all’arpa e al traverso.

Inni antichi e tradizionali, Niseïs è un invito alla poesia e alla raffinatezza.

Espanol :

Concierto « Niseïs »: música sensible para cuerda con Elodie Poirier al nyckelharpa y violonchelo y Anthony Castin al arpa y traverso.

Himnos antiguos y tradicionales, Niseïs es una invitación a la poesía y al refinamiento.

L’événement DUO NISEÏS Cans et Cévennes a été mis à jour le 2025-07-19 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes