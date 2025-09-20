Duo Nuphéar – Concert au Festival du Saule Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille Paris

Duo Nuphéar – Concert au Festival du Saule Samedi 20 septembre, 15h00 Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l’Arsenal à Bastille

En plein air, entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

(1h00) DUO NUPHÉAR

Flûte : Aurianne Bec

Guitare : Maxime Vergnol

Le duo Nuphéar, c’est une flûte et une guitare qui lovent tes ouïes dans un mouchoir de feutre et de dentelle aux petits oignons. Entre classique, jazz et musique irlandaise, il te fait voyager aux sons de Bartok et de Fauré, bouger la tête avec Piazzolla et Chick Corea et jiguer en tapant du pied ! Souple et versatile dans son jeu, il t’embarque toujours là où tu ne pensais pas aller, mais où tu es drôlement content d’atterrir.

À découvrir pendant le Festival du saule !

Festival du Saule – Théâtre et arts vivants au port de l'Arsenal à Bastille 67 boulevard de la Bastille 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France 06 20 11 01 94 https://www.atea.info/ https://www.instagram.com/ateainfo/?hl=fr

« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/duonuphear »}, {« link »: « https://www.atea.info/festival-du-saule/festival-du-saule-2025/ »}] Festival de théâtre et d’arts vivants organisé chaque année en septembre au port de l’Arsenal à Paris.

Après avoir emprunté le nouveau grand escalier de la Bastille, être passé devant les bateaux Henri IV, Arletty ou Sysley, juste là entre le Saule pleureur et les gradins emblématiques du jardin, une scène apparaît au milieu des pavés historiques du quai.

Entrée libre. Métro Bastille (Ligne 1, 5 et 8) Bus 76

© louhacquetdelepine