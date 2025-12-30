Duo ou Duel Place de Penthièvre Moncontour

Duo ou Duel

Place de Penthièvre Le manège des jeux Moncontour Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-13 20:00:00

Venez en couple, entre amis ou en binôme et affrontez-vous autour de jeux spécialement sélectionnés ! .

Place de Penthièvre Le manège des jeux Moncontour 22510 Côtes-d'Armor Bretagne

