Duo Ourika à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris

avec : Clémence Mebsout, violoncelle, Valentin Hoffmann, violoncelle, Robin Fincker, saxophone.

Concert dans le cadre du festival Les Ateliers du violoncelle.

La rencontre émerveillée des répertoires berbères, gnaoua, arabo-andalous et de la musique classique européenne. Pour l’occasion, le duo de violoncellistes invite le saxophoniste Robin Fincker à descendre leur rivière.

Le jeudi 19 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/duo-ourika/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org



