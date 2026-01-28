Duo Ourika à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris
Duo Ourika à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris jeudi 19 mars 2026.
avec : Clémence Mebsout, violoncelle, Valentin Hoffmann, violoncelle, Robin Fincker, saxophone.
Concert dans le cadre du festival Les Ateliers du violoncelle.
La rencontre émerveillée des répertoires berbères, gnaoua, arabo-andalous et de la musique classique européenne. Pour l’occasion, le duo de violoncellistes invite le saxophoniste Robin Fincker à descendre leur rivière.
Le jeudi 19 mars 2026
de 20h00 à 22h00
payant
Plein tarif 15€
Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans
Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)
Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris
https://atelierduplateau.org/evenement/duo-ourika/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/
