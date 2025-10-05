Duo Ourkouzounov à Saint-Marc-sur-Seine Saint-Marc-sur-Seine
Duo Ourkouzounov à Saint-Marc-sur-Seine
Rue de l’Église Saint-Marc-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : – –
Début : 2025-10-05 15:30:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
Au programme
1) J.S. Bach Sonate BWV 1034 Andante Allegro
2) Mie Ogura « Eternal kaval »
3) Theodosii Spassov « Something beautiful » « Say Bob »
4) Atanas Ourkouzounov « Bulgaresque N°1A »
5) Franz Schubert Sonate « Arpeggione » Adagio Allegretto
6) Keith Jarrett « My Song » .
Rue de l’Église Saint-Marc-sur-Seine 21450 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 46 15 80 80 cotedor@horssaisonmusicale.fr
