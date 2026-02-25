Duo parent/enfant Fabrique ton épée de chevalier L’Atelier des Copeaux Tréméven
Duo parent/enfant Fabrique ton épée de chevalier L’Atelier des Copeaux Tréméven mercredi 15 avril 2026.
Duo parent/enfant Fabrique ton épée de chevalier
L’Atelier des Copeaux 1 Croix de Loc Yvi Tréméven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Durant cet atelier de 2 heures 30, vous partagerez un chouette moment pour fabriquer ensemble une épée de chevalier en bois, que les enfants pourront personnaliser selon leurs envies.
Les enfants réaliseront eux-même la plupart la plupart des étapes et manipulations. Vous resterez bien sûr à leur côté pour les guider et les encourager.
Atelier suivi d’un goûter
Âge conseillé à partir de 9 ans .
L’Atelier des Copeaux 1 Croix de Loc Yvi Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 98 99 24 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Duo parent/enfant Fabrique ton épée de chevalier
L’événement Duo parent/enfant Fabrique ton épée de chevalier Tréméven a été mis à jour le 2026-02-25 par OT QUIMPERLE LES RIAS