Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Duo parent / enfant » petit déjeuner » à l’atelier Omao

BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:00:00

fin : 2026-09-30 15:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Ce mercredi, faites découvrir le modelage à vos enfants : « duo petit déjeuner » un atelier pour créer leur propre assiette à tartines et leur petit bol.

Dès 6 ans .

BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 48 20 19 10 omao.ceramique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This Wednesday, introduce your children to modeling: « Breakfast Duo, » a workshop where they can create their own plate of open-faced sandwiches and their own little bowl.

L’événement Duo parent / enfant » petit déjeuner » à l’atelier Omao Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-10 par Pôle du Tourmalet |CDT65