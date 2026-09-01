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AGENDA · Bagnères-de-Bigorre

Duo parent / enfant  » petit déjeuner » à l’atelier Omao BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

mercredi 30 septembre 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
BAGNERES-DE-BIGORRE
Adresse
19 rue de la République
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
30 30 Tarif enfant

Bagnères-de-Bigorre

Duo parent / enfant  » petit déjeuner » à l’atelier Omao

BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:00:00
fin : 2026-09-30 15:30:00

Date(s) :
2026-09-30

Ce mercredi, faites découvrir le modelage à vos enfants : « duo petit déjeuner » un atelier pour créer leur propre assiette à tartines et leur petit bol.
Dès 6 ans   .

BAGNERES-DE-BIGORRE 19 rue de la République Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 48 20 19 10  omao.ceramique@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This Wednesday, introduce your children to modeling: « Breakfast Duo, » a workshop where they can create their own plate of open-faced sandwiches and their own little bowl.

L’événement Duo parent / enfant  » petit déjeuner » à l’atelier Omao Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-10 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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