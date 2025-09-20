Duo piano, accordéon et danse au château de Sambucy rue St jean Millau

Duo Piano/Accordéon et Danse le 20 Septembre au Château de Sambucy

Le concert/spectacle, Piano/Accordéon et Danse classique, proposé dans le cadre des journées du Patrimoine aura lieu au Château de Sambucy le Samedi 20 Septembre 2025 à 18h30

L’Ensemble Aurore Musicale et ses artistes présenteront une alternance de pièces jouées et dansées dans un programme classique autour du piano, de l’accordéon et de la danse classique.

Les arrangements proposés par Jacques Guilhamat, arrangements écrits spécialement pour Piano et Accordéon, mettent en valeur ces musiques de ballet, de manière remarquable, grâce à l’originalité de son écriture musicale pour ces instruments.

Un spectacle de grande qualité destiné à tout public novices, amateurs, passionnés de musique classique.

Les musiciens interpréteront des morceaux en solo ou duo Tchaikowski, Schubert, Berlioz, Bizet..

Ce beau voyage musical ne manquera pas d’émouvoir par la poésie tout à la fois singulière et bigarrée de ce duo surprenant.

Il faut rappeler que Jacques Guilhamat, professeur, chef d’orchestre, est un accordéoniste virtuose Toulousain.

Il a obtenu divers prix dans différents concours notamment celui de la Confédération Musicale de France.

Isabelle Testa , originaire de Millau, a suivi son enseignement auprès de professeurs du Conservatoire de Toulouse ainsi qu’auprès de Simone Sabathier Perrier, soliste de l’ORTF

Nadine Testa, ancienne élève de Silva Ricard, a perfectionné sa technique auprès des danseurs étoiles tels que Jeanne Albertini, Rudy Bryans etc…

Une rencontre étonnante entre ces artistes, issus d’univers différents.

Venez soutenir cette action culturelle !

Soyez curieux !

Réservation des places auroremusicale.festik.net ou au numéro de téléphone 06 30 59 43 17

OU SUR PLACE

ENTREE PAR LA TRAVERSE ST JEAN 15 .

rue St jean Château de Sambucy Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 30 59 43 17

