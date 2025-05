Duo Piano & Clarinette: Ninon & Sacha Hannecart-Ségal – Auditorium Stéphan Bouttet Dinard 35800 Dinard, 17 mai 2025, Dinard.

Duo Piano & Clarinette: Ninon & Sacha Hannecart-Ségal Auditorium Stéphan Bouttet Dinard 35800 Dinard Samedi 17 mai, 20h00 Plein Tarif : 20€ Gratuit moins de 12 ANS & élèves de conservatoires classes de clarinette jusqu’à 16 Ans avec carte d’inscription

Week-End de Musique Classique a le très grand plaisir de recevoir Ninon Hannecart-Ségal Pianiste et son frère Sacha Clarinettiste

Ninon Pianiste

Diplômée du Conservatoire National Supérieur de Paris, se perfectionne à l’Académie Jaroussky. Nommée Révélation Classique ADAMI en 2021. Elle passe par Berlin en partageant la scène avec Patrick Messina et Daniel Hope dans Hope@Home sur ARTE

Son éclectisme attire la Maison de la Radio et de la Musique après des débuts en fanfare avec Komboi pour clavecin et percussion (Florent Jodelet) au week end Xenakis 2022 et se voit créer l’année suivante les études de Cavanna au Pianomania 2023 ou assurer les Concerti Brandebourgeois de Bach avec l’Orchestre National de France dans le même mois. Vous avez pu l’entendre au Klangklavierfest de Hamburg, à BISMA à Lodz, au Kinnordy Music Chamber Festival en Ecosse, au Classic Live Festival de Nice, à la Seine Musicale avec l’orchestre Colonne dans Rhapsodie in Blue avec Marc Korovitch, à Rome et à Spoletto avec l’ensemble Dérive, au Luxembourg et en Belgique avec le violoncelliste Pierre Fontenelle, au Festival de Cluny avec la violoniste Noemi Schindler, à New York avec la grande Lisa Chaïb-Auriol (prix du Concours de mélodie de Gordes), ou même en Chine où elle développe plusieurs projets croustillants à Shenzhen, Shanghai, Wuxi, Hangzhou, Chengdu et Tianji;

Elle a ouvert le Festival Présences 2025 avec le concerto pour piano préparé de MengHao Xie à l’auditorium de Radio France .

Sacha clarinettiste

.Constamment en quête d’enrichissement musical et de nouveaux horizons, Sacha Hannecart Ségal débute la clarinette au conservatoire de Reims avant d’intégrer le Conservatoire National Supérieur de Paris dans la classe de Philippe Berrod.

Passionné par la musique de chambre et le répertoire orchestral, il se produit dans des salles prestigieuses telles que l’Elbphilharmonie de Hambourg, la Philharmonie de Paris et la Saline Royale d’Arc-et-Senans, et effectue une tournée en Chine durant l’hiver 2023.

En 2024, il rejoint l’Orchestre Français des Jeunes, avec lequel il enregistre le Quintette op. 16 de Beethoven chez Warner Classics aux côtés d’Elisabeth Leonskaja.

Curieux et avide d’expériences artistiques, il interprète notamment l’Ebony Concerto de I.Stravinsky avec l’orchestre du CRR de Boulogne-Billancourt et la Symphonie Concertante pour vents de W.A.Mozart avec l’orchestre Albatros.

Il continue de nourrir son jeu à travers des collaborations et projets variés, avec le désir constant d’explorer et de partager la richesse du répertoire pour clarinette.

Ninon & Sacha nous proposent un très beau programme,

J.S. Bach: Sicilienne sonate N°4 en do mineur BWV 1017

MCF. Bruch :Kol Nidrei op47

J. Brahms : Sonate en fa mineur op 120 N°1 en 4 mouvements

F.Poulenc : Sonate en trois mouvements

Les places sont numérotées , pour réserver:

billetweb.fr/duo-clarinette-piano-ninon-sacha-hannecart-segal-17-05-20h-auditorium-stephan-bouttet OU 06.68.79.16.87

Auditorium Stéphan Bouttet Dinard 35800 6 Rue Sadi Carnot Dinard 35800 ILLE ET VILAINE