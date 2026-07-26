Informations pratiques

Duo piano PHAKT Centre Culturel Colombier Rennes 16 septembre 2026 – 9 juin 2027, les mercredis

Découvrir le piano à 4 mains ou sur deux pianos

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-16T19:30:00.000+02:00

Fin : 2027-06-09T20:15:00.000+02:00

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PHAKT Centre Culturel Colombier 5 place des Colombes 35000 RENNES Rennes



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