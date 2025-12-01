Duo Piano/Violoncelle Lisa Erbes et Renaud Gigord

Allée du Souvenir Français Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 18:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Sonate pour violoncelle et piano par Lisa Erbès et Renaud Gigord. Concert de musique classique avec pour thème les pays du Monde ? Le départ ? .

Allée du Souvenir Français Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 45 50

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Duo Piano/Violoncelle Lisa Erbes et Renaud Gigord Schirmeck a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche