Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Duo Piano/Violoncelle Lisa Erbes et Renaud Gigord Schirmeck

Duo Piano/Violoncelle Lisa Erbes et Renaud Gigord Schirmeck dimanche 21 décembre 2025.

Duo Piano/Violoncelle Lisa Erbes et Renaud Gigord

Allée du Souvenir Français Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-21 18:00:00
fin : 2025-12-21

Date(s) :
2025-12-21

Sonate pour violoncelle et piano par Lisa Erbès et Renaud Gigord. Concert de musique classique avec pour thème les pays du Monde ? Le départ ?   .

Allée du Souvenir Français Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 47 45 50 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Duo Piano/Violoncelle Lisa Erbes et Renaud Gigord Schirmeck a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche