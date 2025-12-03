Duo Piano/voix

2 avenue de lattre de tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 20:00:00

fin : 2025-12-03 21:30:00

Date(s) :

2025-12-03

Un voyage émotionnel au coeur de l’héritage de Johnny Hallyday. Yvan Dantzer, chanteur interprète, et Maxime Bauer, au piano, forment un duo exceptionnel qui rend hommage aux plus belles chansons de Johnny Hallyday. Leur interprétation sans filtre met en lumière l’essence même du Rock’n’roll, où la puissance des textes et la beauté des mélodies se rencontrent.

Ce duo piano-voix est une variante plus intimiste du spectacle “Johnny Hallyday Rock’n’roll Show” (10 artistes sur scène en tournée actuellement en Alsace). Yvan Dantzer, chanteur alsacien passionné et fervent admirateur du Taulier, s’appuie sur son expérience et son charisme pour se livrer pleinement au public et transmettre toute l’émotion des chansons de Johnny. Une expérience musicale unique, sans imitation ou sosie, une interprétation authentique, célébrant l’héritage d’un des plus grands artistes de la chanson française. .

2 avenue de lattre de tassigny Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 79 60 17

English :

This piano-voice duet is a more intimate version of the Johnny Hallyday Rock?n?roll Show (10 artists on stage, currently on tour in Alsace).

German :

Dieses Piano-Voice-Duo ist eine intimere Variante der Johnny Hallyday Rock?n?Roll Show (10 Künstler auf der Bühne, die derzeit durch das Elsass touren).

Italiano :

Questo duetto piano-voce è una versione più intima del Johnny Hallyday Rock?n’roll Show (10 artisti sul palco attualmente in tournée in Alsazia).

Espanol :

Este dúo piano-voz es una versión más íntima del Johnny Hallyday Rock?n?roll Show (10 artistas en escena actualmente de gira en Alsacia).

L’événement Duo Piano/voix Wintzenheim a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de tourisme de Colmar