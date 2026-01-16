Duo Piau-Engaly Station de Piau Aragnouet

Duo Piau-Engaly

Nos amis animateurs vous invitent à participer au jeu Duo Piau-Engaly, des numéros sont distribué au hasard au départ des remontées et chacun doit trouver son binôme de numéros au plus vite afin de se présenter à l’Office de Tourisme pour avoir un cadeau!

Des rencontres sur le thème du rire, c’est certifié, saurez-vous trouver votre compère de jeu pour l’après-midi!!! Le hasard fait généralement bien les choses.

Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo.

Station de Piau PIAU ENGALY Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 61 69 infos@piau-engaly.com

English :

Our host friends invite you to take part in the Piau-Engaly Duo game. Numbers are distributed at random at the start of the lifts, and everyone must find their number pair as quickly as possible in order to present themselves at the Tourist Office for a gift!

Laughter-themed get-togethers, that’s for sure! Will you be able to find your playmate for the afternoon? Chance usually works best.

Free entertainment, flexible according to weather conditions.

