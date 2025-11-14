Duo Régis Huby (violon, electronics) et Michele Rabbia (batterie, electronics) Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église

Duo Régis Huby (violon, electronics) et Michele Rabbia (batterie, electronics) Place de l'Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église vendredi 14 novembre 2025.

Place de l’Abbé de Saint-Pierre La halle 901 Saint-Pierre-Église Manche

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

2025-11-14

Figures majeures du jazz européen et complices de très longue date, Régis HUBY et Michele RABBIA nous invitent à un beau voyage dans un univers singulier. Ces fabuleux architectes du son développent, chacun à leur manière, un rapport très intime avec l’acoustique de leurs instruments, associée à l’électronique.

Aucun effet inutile, aucune surenchère de décibels, aucun bavardage, la musique seule s’invite sur scène.

Informations et réservations au 06 87 84 87 87.

Réservations par mail presquileimprojazz@gmail.com .

+33 6 87 84 87 87 presquileimprojazz@gmail.com

English : Duo Régis Huby (violon, electronics) et Michele Rabbia (batterie, electronics)

