Duo Régis Huby (violon, electronics) et Michele Rabbia (batterie, electronics) Place de l’Abbé de Saint-Pierre Saint-Pierre-Église

Duo Régis Huby (violon, electronics) et Michele Rabbia (batterie, electronics) vendredi 14 novembre 2025.
Place de l'Abbé de Saint-Pierre La halle 901 Saint-Pierre-Église
Début : 2025-11-14 20:30:00
fin : 2025-11-14 22:00:00
2025-11-14
Figures majeures du jazz européen et complices de très longue date, Régis HUBY et Michele RABBIA nous invitent à un beau voyage dans un univers singulier. Ces fabuleux architectes du son développent, chacun à leur manière, un rapport très intime avec l’acoustique de leurs instruments, associée à l’électronique.
Aucun effet inutile, aucune surenchère de décibels, aucun bavardage, la musique seule s’invite sur scène.
Informations et réservations au 06 87 84 87 87.
Réservations par mail presquileimprojazz@gmail.com .
Place de l’Abbé de Saint-Pierre La halle 901 Saint-Pierre-Église 50330 Manche Normandie +33 6 87 84 87 87 presquileimprojazz@gmail.com
Duo Régis Huby (violon, electronics) et Michele Rabbia (batterie, electronics)
