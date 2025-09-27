Duo Sail Quai Marcel Pagnol Marseille 7e Arrondissement

Duo Sail Quai Marcel Pagnol Marseille 7e Arrondissement samedi 27 septembre 2025.

Duo Sail

Du samedi 27 au dimanche 28 septembre 2025. Quai Marcel Pagnol Centre de voile du CNTL Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

2025-09-27

Les meilleurs « Duo » de Méditerranée se retrouvent fin septembre, sur le plan d’eau marseillais, pour une nouvelle et ultime étape du championnat UNCL Méditerranée en double.

La régate fait partie du Championnat Méditerranée en double.



Elle comprend des parcours tactiques et côtiers c’est souvent ici que le championnat détermine sont duo vainqueur de la saison! .

Quai Marcel Pagnol Centre de voile du CNTL Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

At the end of September, the best « Duo » sailors in the Mediterranean will meet on the Marseilles waterfront for a new and final leg of the UNCL Mediterranean double-handed championship.

German :

Die besten « Duos » des Mittelmeers treffen sich Ende September auf dem Wasser in Marseille zu einer neuen und letzten Etappe der UNCL Mediterranean Championship im Doppelzweier.

Italiano :

I migliori velisti « Duo » del Mediterraneo si incontreranno di nuovo a fine settembre nelle acque al largo di Marsiglia, per una nuova e ultima tappa del campionato mediterraneo UNCL a due mani.

Espanol :

Los mejores regatistas « dúo » del Mediterráneo volverán a reunirse a finales de septiembre en aguas de Marsella, para una nueva y última etapa del campeonato mediterráneo a dos de la UNCL.

