Duo Schwab Soro – Concert famille WE OFF Ecole Alésia Paris

Dans le cadre des WE OFF, nous vous donnons rendez-vous sous le préau de l’école Alésia avec le duo Schwab Soro du collectif Pégazz & l’Hélicon.

Le duo atypique formé par Julien Soro et Raphaël Schwab place la poésie et la spontanéité au cœur de sa démarche portés par les compositions de Raphaël Schwab et les plus grands standards de jazz.

Julien Soro : saxophone alto

Raphaël Schwab : composition, contrebasse

Pégazz & l’Hélicon, laboratoire de musiques improvisées, est un collectif de musicien.ne.s de jazz et musiques improvisées d’Île-de-France, réunis autour de la création, la production et la diffusion de formes musicales plurielles : groupes, festival, tournées, enregistrements, actions artistiques et culturelles.

Le samedi 24 janvier 2026

de 14h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Ecole Alésia 3 Rue d’alésia 75014 Paris

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/duo-schwab-soro-concert-famille-we +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene