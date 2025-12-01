DUO SHUM Soissons

DUO SHUM

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 9 – 9 – 20

9

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13 21:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Et voici venir le Duo Shum. Le duo qui ? Shum, pour Bruit , en

Ukrainien. Et du bruit, elles en font, les deux artistes. À vous faire

exploser le sonomètre ! À vous faire aimer les décibels, surtout, et à

vous convaincre qu’ils peuvent aussi rimer avec musique.

D’un côté, Anastasia Rizikov, pianiste canado-ukrainienne. De l’autre,

Lisa Strauss, violoncelliste franco-russe, artiste aux bras tatoués,

mais qui a avant tout la musique dans la peau.

Deux lauréates de la Fondation Gautier Capuçon dont l’association

est à la fois un joli symbole de paix, mais surtout une formule

gagnante pour générer une matière sonore aussi enchanteresse

que volcanique. 9 .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France

