Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

DUO SHUM Soissons

DUO SHUM Soissons samedi 13 décembre 2025.

DUO SHUM

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 9 – 9 – 20
9

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 21:30:00

Date(s) :
2025-12-13

Et voici venir le Duo Shum. Le duo qui ? Shum, pour Bruit , en
Ukrainien. Et du bruit, elles en font, les deux artistes. À vous faire
exploser le sonomètre ! À vous faire aimer les décibels, surtout, et à
vous convaincre qu’ils peuvent aussi rimer avec musique.
D’un côté, Anastasia Rizikov, pianiste canado-ukrainienne. De l’autre,
Lisa Strauss, violoncelliste franco-russe, artiste aux bras tatoués,
mais qui a avant tout la musique dans la peau.
Deux lauréates de la Fondation Gautier Capuçon dont l’association
est à la fois un joli symbole de paix, mais surtout une formule
gagnante pour générer une matière sonore aussi enchanteresse
que volcanique. 9  .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12  cmd@agglo-soissonnais.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement DUO SHUM Soissons a été mis à jour le 2025-06-19 par SIM Hauts-de-France OT du Soissonnais-Valois