DUO SHUM Soissons
DUO SHUM
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 9 – 9 – 20
Tarif adulte
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13 21:30:00
2025-12-13
Et voici venir le Duo Shum. Le duo qui ? Shum, pour Bruit , en
Ukrainien. Et du bruit, elles en font, les deux artistes. À vous faire
exploser le sonomètre ! À vous faire aimer les décibels, surtout, et à
vous convaincre qu’ils peuvent aussi rimer avec musique.
D’un côté, Anastasia Rizikov, pianiste canado-ukrainienne. De l’autre,
Lisa Strauss, violoncelliste franco-russe, artiste aux bras tatoués,
mais qui a avant tout la musique dans la peau.
Deux lauréates de la Fondation Gautier Capuçon dont l’association
est à la fois un joli symbole de paix, mais surtout une formule
gagnante pour générer une matière sonore aussi enchanteresse
que volcanique. 9 .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
