Duo Tango Eglise Saint-Rémy Pierrefitte-sur-Aire

Duo Tango

Eglise Saint-Rémy 1 Rue de l’Eglise Pierrefitte-sur-Aire Meuse

Le tango comme vous ne l’avez jamais entendu ! La guitariste et chanteuse Mirta Álvarez et le violoniste Arthur Bedouelle s’emparent de cette musique sensuelle et dansante pour la porter au sommet.

Depuis leur rencontre à Buenos Aires en 2024, concerts sur la scène argentine et invitations aux grands festivals internationaux se sont succédés pour la guitariste Mirta Álvarez, également chanteuse, et le violoniste Arthur Bedouelle. Ces deux musiciens et danseurs passionnés, de formation classique, explorent le répertoire du tango avec une intensité et une virtuosité hors-normes. Des compositions traditionnelles à des arrangements récents, ou les propres compositions de Mirta Álvarez, grande spécialiste du folklore de son pays, leur plaisir de jouer fait résonner une musique nourrie d’influences populaires et classiques, européennes et sud-américaines. Entre l’Argentine et le Français, un courant fiévreux ne cesse de passer, qui nous emporte vers des interprétations subtiles.Tout public

Eglise Saint-Rémy 1 Rue de l’Eglise Pierrefitte-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67

English :

Tango as you’ve never heard it before! Guitarist and singer Mirta Álvarez and violinist Arthur Bedouelle take this sensual, danceable music to new heights.

Since their meeting in Buenos Aires in 2024, guitarist Mirta Álvarez, who also sings, and violinist Arthur Bedouelle have performed on the Argentine stage and been invited to major international festivals. These two passionate, classically trained musicians and dancers explore the tango repertoire with unparalleled intensity and virtuosity. From traditional compositions to recent arrangements, or the own compositions of Mirta Álvarez, a great specialist in the folklore of her country, their pleasure in playing makes music resonate, nourished by popular and classical, European and South American influences. A feverish current flows between Argentina and France, carrying us away to subtle interpretations.

