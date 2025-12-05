Duo Thiry-Carpino en concert ! Médiathèque Communautaire Sarreguemines

Duo Thiry-Carpino en concert !

Samedi 2026-03-21 20:00:00

2026-03-21 21:00:00

2026-03-21

Les guitaristes mosellans Franck Thiry (Metz) et Frédéric Carpino (Forbach) se rencontrent durant leurs études au Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz. De cette rencontre naît une amitié et de nombreuses collaborations musicales musique de chambre avec le Quatuor Color, projets mêlant guitares concertantes et chœurs, ou encore fusions entre musiques classique, jazz et traditionnelle au sein du Django Davis Mozart Band.

Animés par une passion commune pour la guitare et la musique sous toutes ses formes, ils fondent en 2025 un duo de guitares. Leur ambition explorer les richesses sonores, expressives et techniques qu’offre cette formation.

Dans la lignée des grands duos comme Presti-Lagoya ou les frères Assad, ils souhaitent transmettre au public toute la beauté, la finesse et la complicité qu’offre le jeu en duo. Leur répertoire mêle avec élégance musiques savantes et populaires, rendant hommage aux grandes œuvres du genre tout en y apportant leur propre sensibilité.

Moselle guitarists Franck Thiry (Metz) and Frédéric Carpino (Forbach) met while studying at the Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz. This encounter has given rise to a friendship and numerous musical collaborations: chamber music with the Quatuor Color, projects combining concertante guitars and choirs, and fusions of classical, jazz and traditional music with the Django Davis Mozart Band.

Driven by a shared passion for the guitar and music in all its forms, they founded a guitar duo in 2025. Their ambition: to explore the richness of sound, expression and technique offered by this formation.

Following in the footsteps of great duos such as Presti-Lagoya and the Assad brothers, their aim is to convey to the public all the beauty, finesse and complicity of duo playing. Their repertoire elegantly blends learned and popular music, paying homage to the great works of the genre while adding their own sensibility.

