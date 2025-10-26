Duo Toma Bervetsky, violon – Karolina Tomaszewska, piano Casino Barrière Dinard Dinard

Duo Toma Bervetsky, violon – Karolina Tomaszewska, piano Casino Barrière Dinard Dinard Dimanche 26 octobre, 17h30 Tarif unique 20€

Virtuosité et transcendance. Il est ukrainien, elle est polonaise. Tous deux, étudiants à l’ENM de Paris, poursuivent une carrière internationale.

Les œuvres composant ce programme sont caractérisées par l’exploration des limites techniques et expressives à travers la réinvention des formes musicales. Chacune pousse son interprète à une démonstration de virtuosité tout en transmettant une palette d’émotions profondes, intenses et complexes qu’il s’agisse de la nostalgie, de la passion, de la joie ou de la mélancolie.

PROGRAMME

● Yuliy Meius |1903-1997 – Nocturne et allegro en ré mineur extrait de 3 pièces pour violon et piano | 1956

● Karol Szymanowski |1882-1937 – Mythes, pour violon et piano op30 | 1915

La Fontaine d’Aréthuse

Narcisse

Dryades et Pan

● Eugène Ysaÿe | 1858-1931 – Caprice d’après l’étude en forme de valse de Saint-Saëns n°6 op 52 | 1900

● Ludwig van Beethoven | 1770-1827 – Variations sur un thème original ukrainien op 107 | 1818-1819

● Nicolò Paganini | 1782-1840 – Caprice n°17 en mi bémol majeur op 1 | 1817

● Frédéric Chopin |1810-1849 – Scherzo n°4 en mi majeur op 54 | 1842

● Myroslav Skoryk | 1938-2020 – Rhapsodie des Carpates | 2005

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-26T17:30:00.000+01:00

Fin : 2025-10-26T19:30:00.000+01:00

Casino Barrière Dinard boulevard du Président Wilson, 35800 Saint-Énogat Dinard 35800 Ille-et-Vilaine