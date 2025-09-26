Duo TOURNESOLEIL Médiathèque de Chevillon Chevillon

Duo TOURNESOLEIL Vendredi 26 septembre, 20h30 Médiathèque de Chevillon Haute-Marne

Entrée libre sur inscription

Début : 2025-09-26T20:30:00 – 2025-09-26T22:00:00

Sarah et Stéphane se sont croisés lors d’un printemps ensoleillé, alors que les tournesols commençaient à pousser. De là une belle amitié est née et rien n’a jamais fâné, bien au contraire, la musique unit autant qu’elle nourrit.

Un joli duo flûte traversière et piano sur des rythmes pop, jazz & chansons françaises pour un moment aussi animé qu’émouvant.

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est

