DUO UNE VOIX, UN LUTH Bourgs sur Colagne

DUO UNE VOIX, UN LUTH

1 chemin des Ayres Bourgs sur Colagne Lozère

Tarif : 12 – 12 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

C’est un formule originale pour découvrir la musique de la Renaissance, que propose le Duo une Voix, un Luth en ce début d’hiver un concert chez l’habitant, au salon. Un concert intimiste pour écouter une musique sensible et inventive.

C’est un formule originale pour découvrir la musique de la Renaissance, que propose le Duo une Voix, un Luth en ce début d’hiver un concert chez l’habitant, au salon. Un concert intimiste pour écouter une musique sensible et inventive.

Ce Duo est composé de Stéphanie Briot au chant et Pascal Pittorino au luth. Leur répertoire est un voyage musical au XV °et XVI ° siècles, à travers la musique de compositeurs italiens, français et les mélodies anglaises de John Dowland,

La voix est accompagnée par l’instrument de prédilection de l’époque le Luth Renaissance à 7 choeurs. .

1 chemin des Ayres Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie lavoixestlibre.contact@gmail.com

English :

The Duo une Voix, un Luth is offering an original formula for discovering Renaissance music at the start of this winter: a concert in the home, in the living room. An intimate concert to listen to sensitive, inventive music.

The Duo is made up of Stéphanie Briot on vocals and Pascal Pittorino on lute. Their repertoire is a musical journey back to the XV°and XVI° centuries, through the music of

German :

Das Duo une Voix, un Luth bietet zu Beginn des Winters eine originelle Möglichkeit, die Musik der Renaissance zu entdecken: ein Konzert bei den Bewohnern zu Hause, im Wohnzimmer. Ein intimes Konzert, um einer sensiblen und erfinderischen Musik zu lauschen.

Das Duo besteht aus Stéphanie Briot (Gesang) und Pascal Pittorino (Laute). Ihr Repertoire ist eine musikalische Reise durch die Musik des 15. und 16

Italiano :

Il Duo une Voix, un Luth propone un modo originale per scoprire la musica rinascimentale all’inizio di questo inverno: un concerto in casa, nel salotto di casa. Un concerto intimo per ascoltare musica sensibile e inventiva.

Il duo è composto da Stéphanie Briot alla voce e Pascal Pittorino al liuto. Il loro repertorio vi porterà in un viaggio musicale nel XV e XVI secolo, attraverso la musica del Rinascimento

Espanol :

El Dúo une Voix, un Luth propone a principios de este invierno una manera original de descubrir la música del Renacimiento: un concierto en casa, en el salón. Un concierto íntimo para escuchar música sensible e inventiva.

El dúo está formado por Stéphanie Briot a la voz y Pascal Pittorino al laúd. Su repertorio le llevará en un viaje musical a los siglos XV y XVI, a través de la música del Renacimiento

