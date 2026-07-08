Informations pratiques

Cans et Cévennes

DUO UNE VOIX UN LUTH

Résidence d’artistes La Ronceraie Cans et Cévennes Lozère

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le Duo Une Voix, un Luth composé de Stéphanie Briot au chant et Pascal Pittorino au luth vous invite à un voyage musical dans le répertoire de la Renaissance italienne, anglaise et française. (XV °et XVI ° siècles).

Le Duo Une Voix, un Luth composé de Stéphanie Briot au chant et Pascal Pittorino au luth vous invite à un voyage musical dans le répertoire de la Renaissance italienne, anglaise et française. (XV °et XVI ° siècles).

Cette année, le Duo propose un hommage aux 400 ans de musique du compositeur John Dowland. Ils vous feront découvrir une musique sensible et inventive. La voix est accompagnée par l’instrument de prédilection de l’époque le Luth Renaissance à 7 chœurs. .

Résidence d’artistes La Ronceraie Cans et Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 7 78 14 27 79

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English :

The duo Une Voix, un Luth—featuring Stéphanie Briot on vocals and Pascal Pittorino on the lute—invites you on a musical journey through the Italian, English, and French Renaissance repertoire. (15th and 16th centuries).

L’événement DUO UNE VOIX UN LUTH Cans et Cévennes a été mis à jour le 2026-06-30 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes