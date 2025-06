Duo Vazquez Aceituno Bourdeaux 13 juillet 2025 20:00

Drôme

Duo Vazquez Aceituno 1 Place de la Chevalerie Bourdeaux Drôme

Début : 2025-07-13 20:00:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

Guitare et percussions.

Restauration et bar sur place.

1 Place de la Chevalerie

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 62 55 00 85 contact@bistromagasingeneral.fr

English :

Guitar and percussion.

Catering and bar on site.

German :

Gitarre und Percussion.

Verpflegung und Bar vor Ort.

Italiano :

Chitarra e percussioni.

Catering e bar in loco.

Espanol :

Guitarra y percusión.

Catering y bar in situ.

