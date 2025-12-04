DUO VIOLONCELLE & CONTREBASSE

Marvejols Lozère

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Dialogue virtuose entre deux instruments à cordes, les musiciens de l’Orchestre National Montpellier Occitanie explorent avec finesse et intensité un répertoire qui traverse les siècles, du baroque aux confins du romantisme.

Dialogue virtuose entre deux instruments à cordes, les musiciens de l’Orchestre National Montpellier Occitanie explorent avec finesse et intensité un répertoire qui traverse les siècles, du baroque aux confins du romantisme.

Des élégances ciselées de Vivaldi aux espiègleries théâtrales de Rossini, en passant par la clarté classique de Haydn et les élans lyriques de Bukinik, ce programme dessine un voyage sonore à la fois raffiné et contrasté, où violoncelle et contrebasse se répondent avec complicité, audace et expressivité. .

Marvejols 48100 Lozère Occitanie letrianon@cc-gevaudan.fr

English :

A virtuoso dialogue between two string instruments, the musicians of the Orchestre National Montpellier Occitanie explore with finesse and intensity a repertoire that spans the centuries, from the Baroque to the frontiers of Romanticism.

L’événement DUO VIOLONCELLE & CONTREBASSE Marvejols a été mis à jour le 2025-12-04 par Conseil Départemental