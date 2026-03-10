Duo Violoncelle et Accordéon Voyage au cœur de la Grande Europe Chapelle Saint-Joseph de Ronce-les-Bains La Tremblade

Duo Violoncelle et Accordéon Voyage au cœur de la Grande Europe

Chapelle Saint-Joseph de Ronce-les-Bains 12 allée de la Chapelle La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03 22:15:00

Date(s) :

2026-08-03

L’association Musiques Originales de la Grande Europe vous propose un concert exceptionnel à Ronce-les-Bains.

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Chapelle Saint-Joseph de Ronce-les-Bains 12 allée de la Chapelle La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 61 61 86 musiques.originales71@gmail.com

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English :

The Musiques Originales de la Grande Europe association presents an exceptional concert in Ronce-les-Bains.

L’événement Duo Violoncelle et Accordéon Voyage au cœur de la Grande Europe La Tremblade a été mis à jour le 2026-03-10 par Royan Atlantique