Duo violoncellistes et danseur Médiathèque De La Ménitré La Ménitré

Duo violoncellistes et danseur Médiathèque De La Ménitré La Ménitré vendredi 3 octobre 2025.

Duo violoncellistes et danseur Vendredi 3 octobre, 19h00 Médiathèque De La Ménitré Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

Fin : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T20:00:00

« Le Mythe de la virilité est une épopée pour deux violoncellistes et un danseur écrite suite à la lecture du livre d’Olivia Gazalé. Il a pour but d’explorer l’image de l’identité masculine d’aujourd’hui. La danse d’un homme seul, coincé entre deux violoncellistes qui se font face. Eux rivalisent de notes et de rythmes, lui devra trouver sa vertical. »

Médiathèque De La Ménitré 10 Place Léon Faye 49250 La Ménitré La Ménitré 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire

« Le Mythe de la virilité est une épopée pour deux violoncellistes et un danseur écrite suite à la lecture du livre d’Olivia Gazalé. Il a pour but d’explorer l’image de l’identité masculine La danse…

compagnie Ioul musique