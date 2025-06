Duo Ziriab Les méridiennes Cloître des Calvairiennes Redon 10 juillet 2025 12:30

Duo Ziriab Les méridiennes Cloître des Calvairiennes 24 Rue Saint-Michel Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-10 12:30:00

2025-07-10

Se produisant cet été sur le parcours de la véloroute reliant St Malo à Arzal, le duo Ziriab, Lisa Meignin à la flûte et Gaspard Schlich à la guitare, crée un entrelacement entre les sonorités méditerranéennes et techniques contemporaines, avec des compositions et arrangements originaux. .

