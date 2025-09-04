#DuoJazz Nils Josselin / Faniry Andrianarisoa Le Baiser Salé Paris

#DuoJazz Nils Josselin / Faniry Andrianarisoa Le Baiser Salé Paris jeudi 4 septembre 2025.

Skate 3001, c’est la rencontre audacieuse entre la guitare de Nils Josselin et la batterie de Faniry Andrianarisoa : un duo inventif aux compositions originales, entre jazz, rock planant et liberté rythmique.

Un duo guitare-batterie, à la fois minimaliste dans sa forme et foisonnant dans ses intentions. Avec Skate 3001, le guitariste Nils Josselin et le batteur Faniry Andrianarisoa inventent un terrain de jeu sonore audacieux, libre et surprenant. Composé exclusivement de pièces originales, le répertoire de Skate 3001 est né d’une année de travail approfondi, amorcé dans le cadre du DEM de Nils Josselin au CRR de Paris. Jeune guitariste en plein essor qui s’est déjà produit dans plusieurs lieux phares de la scène jazz, le jeu de Nils puise aussi bien dans la tradition classique, à l’image de Francisco Tárrega, que dans les paysages sonores modernes de Bill Frisell. À la croisée du jazz, du rock planant et de la musique de chambre, sa guitare devient un instrument complet : à la fois mélodique, percussif, textural. En dialogue avec lui Faniry Andrianarisoa, batteur franco-malgache très actif sur la scène parisienne, s’est illustré dans de nombreuses formations jazz, groove et afro, avec une sensibilité rythmique rare et une énergie de jeu communicative. Habitué lui aussi du Baiser Salé, il apporte à ce duo toute sa richesse d’interprétation et son sens de la narration.

Un duo guitare-batterie, à la fois minimaliste dans sa forme et foisonnant dans ses intentions.

Le jeudi 04 septembre 2025

de 19h30 à 21h00

Le jeudi 04 septembre 2025

de 21h30 à 23h00

payant Tarif web : 20 EUR

Tarif Jeune : 10 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 15 EUR

Tarif sur place : 25 EUR Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-04T22:30:00+02:00

fin : 2025-09-05T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-04T19:30:00+02:00_2025-09-04T21:00:00+02:00;2025-09-04T21:30:00+02:00_2025-09-04T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/