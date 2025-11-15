Duo’live Show par Olivier Dissais Gençay

Salle des fêtes de Gençay Gençay Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-15
Spectacle cabaret. 2h de spectacle avec entracte. Buvette et crêpes. Sur réservation.   .

Salle des fêtes de Gençay Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 98 97 02  d.rives.en.fete86160@gmail.com

L’événement Duo’live Show par Olivier Dissais Gençay a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou