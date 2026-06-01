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Duologue in blue Le P’tiot Bistrot Cormot-Vauchignon

Duologue in blue Le P’tiot Bistrot Cormot-Vauchignon samedi 13 juin 2026.

Lieu : Le P’tiot Bistrot

Adresse : 5 route du bout du monde

Ville : 21340 Cormot-Vauchignon

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Cormot-Vauchignon

Duologue in blue

Le P’tiot Bistrot 5 route du bout du monde Cormot-Vauchignon Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 21:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Concert à prix libre
Possibilité d’adhésion

Concert jazz

Michel Martin-Charrière Contrebasse
Jack McClune Piano

Dialogues entre un piano et une contrebasse qui se faufilent à travers le Blues, le Jazz, l’improvisation libre, l’Afrique, la musique classique…

Duologue in Blue est la construction instantanée d’un univers musical commun, poétique et sensible.   .

Le P’tiot Bistrot 5 route du bout du monde Cormot-Vauchignon 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 63 15 69  lasso@leptiotbistrot.fr

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English : Duologue in blue

L’événement Duologue in blue Cormot-Vauchignon a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1