Duos des années Gainsbourg au Gainsbarre Le Gainsbarre Paris

Avec la participation des élèves de :

Cécile Muguet-Notter, chant MAA

Jean-Maximilien Mery, Clavier

Rémy Gauche, Guitare MAA

Alban Bugnot, Guitare basse

Julien Augier de Moussac, Batterie

Les élèves du conservatoire Erik Satie reprennent en duo et en français des classiques des « années Gainsbourg ».

Le mardi 02 décembre 2025

de 18h00 à 19h45

gratuit

Les évènement du conservatoire sont gratuits et en accès libre dans la limite des places disponibles.

Réservation obligatoire à l’adresse : DAC-CMA7Communication@paris.fr

Public jeunes et adultes.

Le Gainsbarre 14 rue de Verneuil 75007 Paris