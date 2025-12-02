Duos des années Gainsbourg au Gainsbarre Le Gainsbarre Paris
Duos des années Gainsbourg au Gainsbarre Le Gainsbarre Paris mardi 2 décembre 2025.
Avec la participation des élèves de :
- Cécile Muguet-Notter, chant MAA
- Jean-Maximilien Mery, Clavier
- Rémy Gauche, Guitare MAA
- Alban Bugnot, Guitare basse
- Julien Augier de Moussac, Batterie
Les élèves du conservatoire Erik Satie reprennent en duo et en français des classiques des « années Gainsbourg ».
Le mardi 02 décembre 2025
de 18h00 à 19h45
gratuit
Les évènement du conservatoire sont gratuits et en accès libre dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire à l’adresse : DAC-CMA7Communication@paris.fr
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-02T19:00:00+01:00
fin : 2025-12-02T20:45:00+01:00
Date(s) : 2025-12-02T18:00:00+02:00_2025-12-02T19:45:00+02:00
Le Gainsbarre 14 rue de Verneuil 75007 Paris