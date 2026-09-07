Duos d’opéra : We are Women Auditorium du Conservatoire Montbéliard
mardi 13 octobre 2026 · Auditorium du Conservatoire · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Duos d’opéra : We are Women
Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
Le Conservatoire du Pays de Montbéliard propose un concert de duos d’opéras, interprétés par Marie Kobayashi, Isabelle Jost et Masahico Omori.
À travers des œuvres de Delibes, Puccini, Monteverdi, Mozart, Gluck, Tchaïkovski et Bernstein, ce spectacle explore la diversité des valeurs et des émotions féminines, tout en mettant en lumière la complicité entre les artistes.
Le programme inclut des extraits variés, du Duo des fleurs de Delibes aux créations antiques de Monteverdi et Mozart, en passant par des duos d’amour de Gluck et Tchaïkovski, pour culminer avec We are women de Bernstein. .
Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr
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English : Duos d’opéra : We are Women
L’événement Duos d’opéra : We are Women Montbéliard a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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