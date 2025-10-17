Duos Safran et Focus Théâtre Boris-Vian Couëron

Duos Safran et Focus Théâtre Boris-Vian Couëron vendredi 17 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-17 19:00 – 20:00

Gratuit : non 5€ Tout public

DUOS SAFRANCompagnie Quatorze CaratsQuand la danse traditionnelle indienne dialogue avec la danse classique, le waacking et les claquettes ! Au-delà de ce qui les différencie, les danses de Duos Safran entrent en résonance, vibrent ensemble et offrent un dialogue insoupçonné, magique et joyeux. Un métissage chorégraphique audacieux mené tambour battant par quatre danseuses et danseurs. FOCUS (extrait)Compagnie Chute LibreAvec Focus, l’ADN hip hop de la Compagnie Chute Libre continue son chemin avec allure, groove et chaleur. Un langage contagieux prêt à guérir toutes les tristesses des femmes et des hommes en costume cravate ! Vendredi 17 octobre – 19hDanse – Soirée partagéeTout public à partir de 7 ans – Durée 45min5 €

Théâtre Boris-Vian Couëron 44220

02 40 38 58 80 http://www.ville-coueron.fr/theatre-boris-vian/ culture@mairie-coueron.fr