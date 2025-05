Dupes: un sujet à 360° pour les marques de beauté. Décryptage des enjeux – HEC Alumni Paris, 13 mai 2025, Paris.

« Dupes: un sujet à 360° pour les marques de beauté. Décryptage des enjeux »

Mardi 13 mai 2025 à 19h00

À l’Association HEC Alumni,

9 avenue Franklin Roosevelt, Paris VIIIème

Véritable phénomène dans l’univers de la beauté et du parfum, les dupes se sont imposées comme un marqueur générationnel, plébiscités par la Gen Z et massivement relayés sur les réseaux sociaux.

Cette montée en puissance de la « dupe culture » interroge les marques de beauté & parfum sur leur modèle, leurs valeurs perçues et leurs stratégies de prix et de communication.

Quels sont les enjeux pour l’industrie face à cette nouvelle tendance ?

Le Club HEC Alumni Parfum & Beauté a le plaisir de vous inviter à une table ronde exclusive consacrée au thème « Dupes : un enjeu à 360° pour les marques de beauté. Décryptage, perspectives et débat ».

La table ronde sera modérée par Patricia Thouanel-Lorant, éditrice de Cosmétiquemag, avec la participation au débat de :

Emmanuel Guichard, Directeur Général, FEBEA

Sylvain Eyraud, VP Global Marketing & Communication Fine Fragrance, Takasago

Rodolphe Even, Group Omnichannel Director, LVMH

Et d’autres intervenants passionnants en cours de confirmation

Programme du mardi 13 mai :

Accueil : à partir de 18h30

Début de la table ronde: 19h précise

Cocktail de networking : à partir de 20h15

Les places sont limitées et la table ronde se tiendra en français. Un exemplaire du numéro de mai de Cosmétiquemag sera offert à tous les participants.

Nous vous attendons nombreux pour cette conversation éclairante autour d’un phénomène qui redessine les codes de l’industrie de la beauté.

Agnès Brissiaud (H01) & Jill Schleicher (H14), membres du Bureau du Club HEC Alumni Parfum & Beauté

Angélique Marlot (MUST19) & Elisabetta Portioli (MBA19), Co-Présidentes du Club HEC Alumni Parfum & Beauté

