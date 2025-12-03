DUPLIQUE LA CAVE POÉSIE Toulouse

DUPLIQUE LA CAVE POÉSIE Toulouse mercredi 3 décembre 2025.

DUPLIQUE

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 16.2 EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 19:00:00

fin : 2025-12-05 20:00:00

Date(s) :

2025-12-03

Et si on prenait des nouvelles de Claire Rengade ? Elle nous revient, comme à son habitude, avec des musiciens complices. Ça joue, ça chante, ça parle, ça chante parle.

Salle Cave

Pour cette nouvelle carte blanche, la voici donc avec Pierre Horckmans et Pierre-Jean Étienne. Ces trois-là s’entremêlent et composent autour de deux textes de Claire publiés aux Éditions Espaces 34.

Ni concert ni théâtre et un peu des deux, cette traversée tisse un mouvement commun de leurs voix, entre texte et clarinette, musique écrite et improvisation. 6.5 .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

English :

How about an update from Claire Rengade? She’s back, as usual, with her musicians. She plays, she sings, she talks, she sings talks.

Venue: Cave

German :

Wie wäre es, wenn wir uns nach Claire Rengade erkundigen? Sie meldet sich wie gewohnt mit komplizenhaften Musikern zurück. Es wird gespielt, gesungen und geredet.

Raum: Keller

Italiano :

Che ne dite di un aggiornamento da parte di Claire Rengade? È tornata, come sempre, con i suoi musicisti. Suona, canta, parla, canta e parla.

Luogo: Grotta

Espanol :

¿Qué tal una actualización de Claire Rengade? Ha vuelto, como siempre, con sus músicos. Toca, canta, habla y canta habla.

Lugar: Cave

L’événement DUPLIQUE Toulouse a été mis à jour le 2025-10-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE