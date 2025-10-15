Duplomb dans l’aile : qui va gagner la bataille des pesticides ? Académie du Climat Paris

Adoptée en pleine torpeur estivale, la loi Duplomb a pourtant été au coeur d’une mobilisation populaire exceptionnelle et est devenue peut-être le symbole de la crise profonde qui secoue nos institutions.

Derrière un discours de simplification pour les agriculteurs, largement soutenu dans les médias, elle réautorise le mélange entre conseil et vente de pesticides, érige les mégabassines en « intérêt général majeur » et réduit la consultation publique pour l’élevage industriel. Autant de mesures qui dessinent une agriculture toujours plus dépendante de la chimie et des infrastructures lourdes, au détriment de la santé publique et de l’environnement.

Mais dans le même temps, collectifs citoyens, associations, chercheurs, militants et simples habitantes et habitants se sont unis pour dénoncer ces dérives. L’ampleur et la rapidité de la mobilisation, son caractère transpartisan et l’énergie qu’elle a générée sont historiques. Pour la première fois depuis longtemps, des sensibilités politiques opposées se sont retrouvées côte à côte contre un projet jugé dangereux.

Reste une question centrale : que faire de cet élan ? Si l’engouement a été réel, la loi est bel et bien promulguée. Peut-on crier victoire quand on nous promet de couper la main et qu’on nous laisse un doigt ?

Avec Sandy Olivar Calvo, chargée de campagne Agriculture et Alimentation chez Greenpeace, nous revenons sur ce moment charnière : la mobilisation contre la loi Duplomb représente-t-elle une victoire symbolique ou une défaite concrète pour l’agroécologie et la démocratie environnementale ?

Chronik est un collectif engagé dans le débat public pour un monde plus démocratique, écologique et inclusif.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

