Duppi’Fecht Festival – Duppigheim 19 juillet 2025 19:00

Bas-Rhin

Duppi’Fecht Festival 18D rue du Stade Duppigheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-23 23:00:00

Date(s) :

2025-07-19

3 soirées 6 concerts, un spectacle équestre de feu et une fête foraine du samedi au mercredi.

Cette année encore, rendez-vous pour la Duppi’fecht pour 3 soirées 6 concerts, un spectacle équestre de feu et une fête foraine ! Pour les gourmands buvette, tartes flambées, grillades, frites, crêpes et glaces.

Au programme cette année :

Samedi :

19h00 concert du groupe Sir’Ozz, aux airs de pop rock acoustique,

21h00 concert Pop-rock du groupe Why Not,

23h30 spectacle de feu avec Light of fire » les flammes de Xanthos ».

Dimanche :

20h00 Concert tribute de France Gall et Michel Berger,

21h00 Concert de Michel Grimaldi pour un crooner franco-italien.

Mercredi :

19h00 Concert de Thursdate pour une ambiance alternative Pop-rock Punk,

21h00 Concert Pop-rock avec le groupe Restart.

La fête foraine est ouverte le lundi et le mardi, tarif réduit en soirée le mercredi. .

18D rue du Stade

Duppigheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 83 87 92 99 feracheval.dupp@gmail.com

English :

3 evenings: 6 concerts, an equestrian fire show and a funfair from Saturday to Wednesday.

German :

3 Abende: 6 Konzerte, eine Feuerreitshow und ein Jahrmarkt von Samstag bis Mittwoch.

Italiano :

3 serate: 6 concerti, uno spettacolo di fuoco equestre e un luna park da sabato a mercoledì.

Espanol :

3 veladas: 6 conciertos, un espectáculo ecuestre de fuego y un parque de atracciones de sábado a miércoles.

