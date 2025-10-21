DURAN DURAN – ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris

DURAN DURAN – ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris mardi 21 octobre 2025.

DURAN DURAN Début : 2025-10-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Le nombre de place est limité à 6 par commande.LIVE NATION – L-R-20-7529/L-R-22-1699 Le légendaire groupe britannique DURAN DURAN revient à Paris pour un concert unique et exceptionnel le 21 octobre 2025 au Zénith Paris La Villette. Véritable icône de la pop-rock mondiale, le quatuor mythique promet une soirée électrisante entre hits intemporels et ambiance envoûtante.Intronisé au Rock and Roll Hall of Fame® en 2022, Duran Duran a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde, marqué les classements avec 18 hits aux États-Unis et 21 titres dans le Top 20 britannique. Leur influence dépasse la musique : avec deux GRAMMYs®, deux BRIT Awards, deux Ivor Novello Awards et une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, ils incarnent à la fois l’élégance, l’innovation et la puissance scénique.De Rio à Ordinary World, en passant par le mythique Hungry Like the Wolf et leur plus récent projet Danse Macabre, Duran Duran continue de surprendre et d’innover, mêlant nouvelles compositions, relectures sombres de classiques et reprises envoûtantes. Leur univers nocturne et sophistiqué, entre mode, mystère et mélodies pop, les positionne comme un phénomène culturel incontournable, célébré aussi bien par Vanity Fair, Vogue que Pitchfork.Leur concert au Zénith de Paris s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous les fans de musique, de style et d’énergie live. Une expérience rare, à vivre dans une ambiance électrique et intime, à l’image de ce groupe unique en son genre.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH PARIS – LA VILLETTE 211 AVENUE JEAN JAURÈS 75019 Paris 75