Durance 360° Parc du 26e Centenaire Salle d’exposition Marseille 10e Arrondissement

Du 23/02 au 06/03/2026 du lundi au samedi de 10h à 18h. Parc du 26e Centenaire Salle d'exposition Av. Cantini Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2026-02-23 10:00:00

fin : 2026-03-06 18:00:00

2026-02-23

Une occasion unique de planger en Durance, ses affluents, et ses secrets !

Durance 360° est née de la volonté de faire connaître le bassin versant de la Durance, ce territoire vaste aux réalités très variées. Pour cela, il a été développé une exposition au format atypique, ainsi qu’un webdocumentaire. Les deux outils fonctionnent ensemble et viennent vous raconter l’histoire de la Durance, les interactions fortes entre l’humain et ce milieu spécifique et leur évolution au fil du temps.



Au programme



– Exposition

– Animations

– Ciné-débat

– Projections



Les temps forts



► Lundi 23 février et jeudi 26 février à 14h30

Animation fresque Aqua Nostrum

Atelier participatif sur les futurs de l’eau face au climat des Alpes à la Méditerranée !

Sur inscription



► Vendredi 27 février à 17h

Film et débat »Ici commence la mer »

Haute pression sur les petits fonds !

En présence du réalisateur Mattia Trabucchi

Dans la limite des places disponibles



Contact

06 08 61 60 80

contact@fnepaca.fr





Ce projet est organisé par la la Ville de Marseille et France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur. .

Parc du 26e Centenaire Salle d’exposition Av. Cantini Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

A unique opportunity to dive into the Durance, its tributaries and its secrets!

