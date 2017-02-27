Durance 360° Parc du 26e Centenaire Salle d’exposition Marseille 10e Arrondissement
Durance 360° Parc du 26e Centenaire Salle d’exposition Marseille 10e Arrondissement lundi 23 février 2026.
Durance 360°
Du 23/02 au 06/03/2026 du lundi au samedi de 10h à 18h. Parc du 26e Centenaire Salle d’exposition Av. Cantini Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : Dimanche 2026-02-23 10:00:00
fin : 2026-03-06 18:00:00
2026-02-23
Une occasion unique de planger en Durance, ses affluents, et ses secrets !
Durance 360° est née de la volonté de faire connaître le bassin versant de la Durance, ce territoire vaste aux réalités très variées. Pour cela, il a été développé une exposition au format atypique, ainsi qu’un webdocumentaire. Les deux outils fonctionnent ensemble et viennent vous raconter l’histoire de la Durance, les interactions fortes entre l’humain et ce milieu spécifique et leur évolution au fil du temps.
Au programme
– Exposition
– Animations
– Ciné-débat
– Projections
Les temps forts
► Lundi 23 février et jeudi 26 février à 14h30
Animation fresque Aqua Nostrum
Atelier participatif sur les futurs de l’eau face au climat des Alpes à la Méditerranée !
Sur inscription
► Vendredi 27 février à 17h
Film et débat »Ici commence la mer »
Haute pression sur les petits fonds !
En présence du réalisateur Mattia Trabucchi
Dans la limite des places disponibles
Contact
06 08 61 60 80
contact@fnepaca.fr
Ce projet est organisé par la la Ville de Marseille et France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur. .
Parc du 26e Centenaire Salle d’exposition Av. Cantini Marseille 10e Arrondissement 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
A unique opportunity to dive into the Durance, its tributaries and its secrets!
